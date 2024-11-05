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Царьград

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Испанская полиция ищет пострадавших от наводнения, кидавших в короля грязью

Испанская полиция ищет пострадавших от наводнения, кидавших в короля грязью

Королевская чета решила встретиться с пострадавшими от страшнейшего наводнения в Валенсии. Жители, пережившие бедствие, встретили первых лиц государства недружелюбно.

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