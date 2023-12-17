Рабочие зимние лайфхаки: пять хитростей, которые должен знать каждый автомобилист Елена ГалицкаяЗимние условия могут создавать неприятности для водителей, но с этими необычными лайфхаками автомобилисты будут готовы к любым вызовам, сообщают журналисты ftimes.
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