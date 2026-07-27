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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» интересен 35-летний Уэлбек. Форвард «Брайтона» нравится Алонсо

Дэнни Уэлбек может перейти в «Челси». Лондонский клуб заинтересован в подписании 35-летнего нападающего, чей контракт с « Брайтоном » истекает в следующем году, сообщает The Athletic.

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