Италию толкают под каток Брюсселя. О праве голоса Риму можно будет забыть

Виктор Луговой

"Проди провел параллель между действиями Путина в отношении Украины и действиями Кеннеди, который в октябре 1962 года незаконно ввел морскую блокаду Кубы, поскольку советские власти хотели разместить там свои ракеты. Ни одна великая держава не может допустить, чтобы ракеты противника находились у ее границ." (цы) Ну, понятно... И этот туда же, - три пишет, два в уме. А что ракеты СССР на Кубе были ответом на ракеты УСА в Турции - это ничего? У них есть сегодня хотя бы один политик, не замыливающий ходы их стороны и не выпячивающий ходы оппонента? "Злобный агрессор неспровоцированно напал пешкой Е7 на Е5"...