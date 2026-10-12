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Резкий отскок рупии: индийская валюта укрепилась примерно на 1% после мер центробанка

Резкий отскок рупии: индийская валюта укрепилась примерно на 1% после мер центробанка

Индийская рупия заметно укрепилась в понедельник после того, как Резервный банк Индии объявил о новых ограничениях на валютные операции и изменил механизм обеспечения долларового спроса со стороны нефтяных компаний.

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