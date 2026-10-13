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Обнаружены шпионские модули в аппаратных кошельках Ledger Nano X, проданных через реселлеров в Юго-Восточной Азии

Обнаружены шпионские модули в аппаратных кошельках Ledger Nano X, проданных через реселлеров в Юго-Восточной Азии

Владельцы аппаратных криптокошельков Ledger Nano X лишились криптоактивов после покупки устройств у реселлера в Юго-Восточной Азии.

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