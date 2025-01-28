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Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Политнавигатор Нынешние протесты в Сербии, спровоцированные катастрофой в Нови-Саде, стали самыми массовыми за последние годы и охватили практически все регионы страны, включая Косово.

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Комментарии
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Sergiy Che
Не удалось хитровану таки одной сракой на двух стульчиках усидеть: и РФ подоить и в ЕС лезть...  Ща ему устроят западные кураторы цветных революций... Эх, а вроде умным мужиком казался... Но как все &quot;братушки&quot; полностью на сторону России встать на 100% им сцыкотно, вот и результат...
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11 час.
EH
Elshad Hasanov
изначально этот большегубый  не вызывал  у меня доверия, все время ожидал, что когда он покажет свою настоящую сущность. большие губы, большая задница это сугубо женские черты, и мужчины имеющие эти черты  никогда не имели мужской характер.
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11 час.
Maxim
Слабак просто..
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3 час.

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