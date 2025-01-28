Народное доверие и власть ускользают от Вучича. География и массовость протестов расширяются и растут

Sergiy Che

Не удалось хитровану таки одной сракой на двух стульчиках усидеть: и РФ подоить и в ЕС лезть... Ща ему устроят западные кураторы цветных революций... Эх, а вроде умным мужиком казался... Но как все "братушки" полностью на сторону России встать на 100% им сцыкотно, вот и результат...