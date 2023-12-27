Костромские десантники сбили у Артемовска квадрокоптер ВСУ типа «Баба Яга»

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) костромских десантников несут боевое дежурство по защите от средств воздушной разведки и нападения противника на артемовском направлении в зоне проведения СВО.
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