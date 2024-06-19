Под Омском на месяц закрыли здание благотворительного центра «Радуга» - здесь нашли нарушения правил пожарной безопасности.
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Под Омском на месяц закрыли здание благотворительного центра «Радуга» - здесь нашли нарушения правил пожарной безопасности.