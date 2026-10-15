Пассажиропоток общественного транспорта Петербурга за девять месяцев 2026 года вырос на 22 миллиона поездок по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, достигнув 1,29 миллиарда пассажиров.
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