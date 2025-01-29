Немецкий политолог Рар: Трамп может предложить РФ сделку по "Северным потокам"

Речь о демонтаже "Северных потоков" в Германии не идет – напротив, там не теряют надежды на то, что они вновь заработают в случае урегулирования украинского конфликта, заявил немецкий политолог Александр Рар.
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