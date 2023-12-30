Работники военно-промышленного комплекса Белоруссии сделают все необходимое, чтобы иметь возможность противостоять любой агрессии.
Лукашенко: ВПК Белоруссии делает все возможное, чтобы усмирить любого агрессора
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
А.Лукашенко сделал страну нового типа, в которой каждый гражданин не чувствует себя изгоем, т.е. есть единение классов и наций, религий и конфессий, искусство для народа... Такое государство требует защиты.
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12 час.
Sergiy Che
Там судя по последним его "выборам" требует защиты прежде всего срака самого Лукашенки и его сынишек...)) Причём защита более всего важна со стороны сильной России...))
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11 час.
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