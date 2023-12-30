Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Котельникова
    О боге говорить, после садома и гоморы? Верх цинизма.Поклонники Лолиты...
  • Семен Борисов
    Прилепин как был дурачек так им и остался!!!Какие переговоры?С кем?Украина это страна 404 - её уже нет!!!Прилепин посовето...
  • Александр Глущенко
    какой нах... ультиматум ? Икнуть не успеют...Подоляк: перегово...

Лукашенко: ВПК Белоруссии делает все возможное, чтобы усмирить любого агрессора

Лукашенко: ВПК Белоруссии делает все возможное, чтобы усмирить любого агрессора

Работники военно-промышленного комплекса Белоруссии сделают все необходимое, чтобы иметь возможность противостоять любой агрессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
А.Лукашенко сделал страну нового типа, в которой каждый гражданин не чувствует себя изгоем, т.е. есть единение классов и наций, религий и конфессий, искусство для народа... Такое государство требует защиты.
Ответить
12 час.
Sergiy Che
Там судя по последним его &quot;выборам&quot; требует защиты прежде всего срака самого Лукашенки и его сынишек...))  Причём защита более всего важна со стороны сильной России...))
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх