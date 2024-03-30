В Барнауле заделали ямы на проспекте Космонавтов и улице Малахова

Аналогичные работы дорожники выполняют и на других проблемных участках В Барнауле на текущей неделе провели локальный ремонт дорог на проспекте Космонавтов у дома № 30 и на улице Малахова в районе улицы Новгородской.
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