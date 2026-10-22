В Академии «Маяк» им. А. Д. Сахарова в рамках Нижегородского экономического форума состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахманом Сахиб оглу Мустафаевым.