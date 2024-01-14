Полевой «антибиотик»: как комплексы разведки «Пенициллин» повышают эффективность российской артиллерии

Минобороны РФ рассказало о применении в зоне СВО комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин». Эти системы предназначены для определения местоположения артиллерийских орудий, миномётов, РСЗО, пусковых установок зенитных и тактических ракет противника.
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