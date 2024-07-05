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Житель Зауралья попался на нарушении миграционного законодательства

Житель Зауралья попался на нарушении миграционного законодательства

В Шатровском округе Курганской области сотрудниками подразделения по вопросам миграции и участковым уполномоченным полиции пресечена незаконная деятельность 49-летнего местного жителя, который нарушил миграционное законодательство.

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