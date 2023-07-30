Руководители новых регионов проходят обучение в Севастополе

Завершилась третья волна образовательной программы «Современное публичное управление. Теория и практика», которая проводится для руководителей линейного уровня четырех новых регионов Российской Федерации: Запорожской и Херсонской области, ЛНР и ДНР.
Завершилась третья волна образовательной программы «Современное публичное управление. Теория и практика», которая проводится для руководителей линейного уровня четырех новых регионов Российской Федерации: Запорожской и Херсонской области, ЛНР и ДНР.
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