Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Руководители новых регионов проходят обучение в Севастополе

Руководители новых регионов проходят обучение в Севастополе

Завершилась третья волна образовательной программы «Современное публичное управление. Теория и практика», которая проводится для руководителей линейного уровня четырех новых регионов Российской Федерации: Запорожской и Херсонской области, ЛНР и ДНР.

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