Рогов: Под завалами жилого сектора в Токмаке могут находиться люди

Глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщил РИА Новости, что под завалами жилого сектора, подвергшегося ракетной атаке со стороны ВСУ в Токмаке, могут находиться еще люди.
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