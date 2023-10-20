Китай вводит ограничения на экспорт графита

Китай, занимающий доминирующее положение в мировых поставках графита (в 2022 году около 65% мировых поставок и 100% на некоторые готовые изделия), ввел экспортные ограничения на этот ключевой материал в аккумуляторах электромобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии