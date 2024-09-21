Всего 1 ложка на таз воды и ковер ярче нового: от многолетней грязи за 15 минут и следа не осталось – сошла в миг, и химчистка не понадобилась Ольга БезродняяДля чистки ковров совсем не обязательно обращаться в химчистку — существует простой способ приготовить специальную смесь в домашних условиях.