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Всего 1 ложка на таз воды и ковер ярче нового: от многолетней грязи за 15 минут и следа не осталось – сошла в миг, и химчистка не понадобилась

Всего 1 ложка на таз воды и ковер ярче нового: от многолетней грязи за 15 минут и следа не осталось – сошла в миг, и химчистка не понадобилась

Всего 1 ложка на таз воды и ковер ярче нового: от многолетней грязи за 15 минут и следа не осталось – сошла в миг, и химчистка не понадобилась Ольга БезродняяДля чистки ковров совсем не обязательно обращаться в химчистку — существует простой способ приготовить специальную смесь в домашних условиях.

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