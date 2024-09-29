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Названа стоимость самого дорогостоящего в России тура по железной дороге

Названа стоимость самого дорогостоящего в России тура по железной дороге

Самый дорогой железнодорожный круиз по территории России обойдется в 261 тысячу рублей за человека. Об этом стало известно «Ленте.

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