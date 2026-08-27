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3 подписчика

Юмор, который пришёл сам

Юмор, который пришёл сам

Бывает такое, что настроение поднимается без всякого повода? Вот и здесь так. Подборка мемов, которые не звали, но они явились без приглашения, чтобы развеселить и напомнить: жизнь прекрасна, даже когда ничего особенного не происходит.

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