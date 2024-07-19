Работы на теплотрассе в центре Хабаровска: изменения в движении транспорта

Сегодня, 19 июля, стало известно о новых изменениях в схеме движения транспорта в центре Хабаровска. По сообщению пресс-службы ДГК, ремонт теплотрассы на пересечении улиц Ким Ю Чен и Гайдара начнется 21 июля.