По словам венгерского политического эксперта Георга Шпётле, победа блока ХДС/ХСС и Фридриха Мерца на внеочередных выборах в бундестаге Германии может привести к ухудшению отношений между Россией и Германией из-за высказываний Мерца в пользу передачи Украине ракет Taurus.
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