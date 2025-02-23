Политолог Шпётле: Победа Мерца может ухудшить российско-немецкие отношения

По словам венгерского политического эксперта Георга Шпётле, победа блока ХДС/ХСС и Фридриха Мерца на внеочередных выборах в бундестаге Германии может привести к ухудшению отношений между Россией и Германией из-за высказываний Мерца в пользу передачи Украине ракет Taurus.