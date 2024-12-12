Погибших в аварии с самосвалом-убийцей на Ключевой похоронят в Вилге

В Петрозаводске простятся с тремя молодыми людьми, ставшими жертвами самосвала Volvo под управлением нетрезвого водителя Трех погибших молодых людей в результате аварии с самосвалом Volvo похоронят в Карелии.
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