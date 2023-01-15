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Военный аналитик Бартош: НАТО отказало Варшаве в военной поддержке на Украине

Военный аналитик Бартош: НАТО отказало Варшаве в военной поддержке на Украине

Специалист в сфере военного дела Александр Бартош выступил с утверждением о том, что Организация Североатлантического Договора не станет оказывать поддержку Варшаве в том случае, если она примет решение о вводе войск на украинскую территорию.

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