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‼️🇺🇦🔥 Ад в Одессе: город впервые атакуют Су-34 с управляемые авиабомбами

‼️🇺🇦🔥 Ад в Одессе: город впервые атакуют Су-34 с управляемые авиабомбами ▪️Бомбы летят по целям одна за другой, гремят мощнейшие взрывы.

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