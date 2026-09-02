Лантратова проконтролирует доставку пенсий в Ивановке, важные меры

Яна Лантратова, омбудсмен по правам человека, берёт под контроль вопросы доставки пенсий в селе Ивановка Липецкой области.
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