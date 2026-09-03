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Царьград

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CBS News: Турист пострадал из-за ИИ при подъеме на гору Шаста

CBS News: Турист пострадал из-за ИИ при подъеме на гору Шаста

Турист пострадал при восхождении на гору Шаста в Калифорнии. Инцидент произошел 31 августа из-за применения рекомендаций ИИ.

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