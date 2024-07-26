20-летнего бийчанина задержали за государственную измену и финансирование терроризма

Житель Бийска связался с представителем Telegram-канала террористической организации и перевел деньги на приобретение БПЛА и дополнительного военного оборудования для ВСУ 20-летнего бийчанина задержали за госизмену.
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