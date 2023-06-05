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Global Times: азиатское турне главы МО США Остина может подорвать стабильность в регионе

Global Times: азиатское турне главы МО США Остина может подорвать стабильность в регионе

Турне министра обороны США Ллойда Остина по Азии негативно отразится на стабильности в регионе. Об этом заявили авторы китайского издания Global Times.

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