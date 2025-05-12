Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на инициативу Владимира Путина о.Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на инициативу Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров.
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