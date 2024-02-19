Астана – Киев: отсутствие послов – партнёрству не помеха

2 февраля хозяин офиса Зеленского позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, выразив признательность за предоставление гуманитарной помощи по линии общественных организаций, а также рассказал о посиделках в Давосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии