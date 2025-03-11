Всем нужный Володимер Невмиручий

Юрий Ильинов США готовят смену политической элиты Европы. По следам обращения к нации французского президента Начну я немного нетрадиционно. Выражу огромное сожаление Росгосцирку в связи с потерей зрительской аудитории. Ничего не поделаешь: зритель смотрит то, что ему интереснее всего. Кому-то не повезло, и он находится в самой гуще событий, а кто-то, кому повезло, следит за представлением на экранах телевизоров и мониторов. Те, кто составлял большую часть вашей аудитории, сегодня смотрят за событиями в Европе, точнее, за событиями во Франции. Увы, господа цирковые, старая, советская ещё, солдатская поговорка — кто в армии служил, тот в цирке не смеётся, сегодня звучит совершенно по-новому. Кто следит за событиями в Европе, тому цирк не нужен! К примеру, выдающийся французский президент Макрон — это клоун очень высокого уровня. Правда, малограмотный и не желающий верить фактам. Интересен уже тем, что управляя такой большой страной, как Франция, он совершенно ничего не знает о жизни в этой стране, особенно об армии этой страны. Как пишут сами французы, Макрон живёт в какой-то другой Франции. С каким-то другим народом… Хотя лично для меня не совсем понятно, кто же тогда выбирал его в президенты? Те или эти французы? Учитывая моё отношение к нашим читателям, я просто не могу не поделиться с ними позитивом. Чтобы настроение улучшилось у всех. Искусство принадлежит народу, а мы обязаны это искусство «двигать» в массы! Обращение к нации из Зазеркалья Как вы, наверное, уже поняли, речь сегодня пойдёт о нашумевшем в прессе обращении президента Франции к нации. Акцент, учитывая специфику нашего издания, сделаю на военных аспектах обращения. Как-никак, по мнению Макрона, французская армия — самая сильная армия Европы! Начну с небольшого экскурса в недавнюю, с исторической точки зрения, историю. С середины 20 века. Помните знаменитую фразу генерал-фельдмаршала Кейтеля, сказанную при подписании акта капитуляции (по версии генерала Де Голля, мемуары): «Ба! И французы здесь!», или более позднюю версию немецкого журналиста немецкой газеты Die Zeit (от 8 мая 1970 года), Карла Хейнза (Karl-Heinz): «Was, die Franzosen auch? Die haben uns noch gefehlt!» («Что, французы тоже? Этого нам ещё не хватало!»). Это удивление нам вполне понятно. Французы были одним из самых активных сторонников Гитлера. И удивление фельдмаршала вполне понятно. Напомню один факт, который по различным причинам не любят вспоминать историки. В апреле-мае 1945 года рейхсканцелярию обороняли... французы! Точнее, 33-я добровольческая пехотная дивизия СС «Шарлема́нь» (1-я французская) (33. Waffen-Grenadier-Division der SS «Charlemagne» (französische Nr. 1). Из 300 французов в живых осталось 30! Остальные защитники (немцы и французы) канцелярии были полностью ликвидированы. Теперь дальнейшая история «самой сильной армии Европы». Помните последнюю войну Франции? Именно войну, а не полицейские операции, коих было много. Напомню, Вьетнам! Та самая французская колония, которая «потренировалась» на французах, а потом прекрасно «сыграла» против американцев. Когда в колонии патриоты Вьетнама из движения «Вьетминь» объявили о создании Демократической республики Вьетнам, Франция начала войну за возвращение колонии под своё крыло. Чем всё это закончилось, вы знаете. Пока за Францию воевали бельгийские и французские ССовцы и солдаты вермахта, у Парижа что-то получалось. Но солдаты когда-то заканчиваются. А пополнение уже не имело опыта войны на Восточном фронте. И случилась самая позорная битва этой войны и, как оказалось, вообще войн «новой» Франции. Я о сражении при Дьенбьенфу (с 13 марта по 7 мая 1954 года). Французская армия была разбита, в плен сдались более 10 тысяч французов. Именно тогда Вьетнам разделился по 17-й параллели на ДРВ (Ханой) и Вьетнам (Сайгон). Возможно, сейчас у кого-то возник вопрос о том, почему я не считаю войной 20-летнее участие французских ВДВ в Афганистане (2001-2021). Да просто потому, что количество войск, участвующих в данной кампании, вряд ли может говорить о войне. Так что французская армия имеет хоть какой-то опыт полицейских операций в Африке, опыт запугивания негров в Мали и погонь за бедуинами в Северной Африке. Хотя, если не считать ВСУ, Макрон действительно имеет право назвать свою армию лучшей в Европе. Просто потому, что даже такого опыта другие европейские армии не имеют. Тут я согласен с некоторыми украинскими военными экспертами. В случае необходимости даже такое ВСУ, которое существует сегодня, разгонит любую европейскую армию «на раз-два». Вот почему я считаю, что французский президент обратился к нации, к армии «из Зазеркалья», из какой-то выдуманной им Франции… Я разговаривал со знающими людьми, от которых услышал интересную информацию. По словам «знатоков», наша 1ТА из Московского ВО, если убрать авиацию, будет помощнее всей французской армии!..

Юрий Ильинов Трамп решил «оздоровить» Европу, выпустив гнилую кровь из голов глав европейских государств Долгие годы США выращивали определённый тип европейской элиты. Опыт не удался. За исключением пары-тройки первых лиц европейских стран, мы видим череду «сереньких мышей», не способных не только на самостоятельные политические решения, но и просто тупых, безграмотных и не понимающих сути своей работы. Соответственно, пока американцы кормили европейцев, пока над «европейским хлевом» не капало, жизнь Европы напоминала жизнь телят на откорме. Только и делай, что ничего не делай! Всё равно будешь сыт, обут, одет. Вслед за политической элитой деградировали и сами европейцы. Вместо способности защитить себя, они обрели способность говорить о защите своей страны! Не более того. И тут случился государственный переворот на Украине. А потом началась гражданская война. И дальше СВО. Тут-то и оказалось, что удобный мирок Европы — всего лишь пшик. Все ошибки, вся некомпетентность руководителей европейских государств высветились. Тут вам и грозные заявления министров иностранных дел ФРГ, Британии, Франции и прочих «вымиратов» в сторону России. Тут и уверенность в том, что совместными силами НАТО может быстро «убедить» Россию «лаять как все», по команде заокеанского хозяина. А необъяснимая тяга к экономическому самоуничтожению? Не надо думать, что в Европе нет хороших экономистов, что европейцы не могут просчитать действия вводимых против России санкций. Просчитывают, но всё равно вводят… Новый американский президент прекрасно видит то, что происходит. И вместо того, чтобы остановить деградацию Европы, подталкивает лидеров стран к «судьбоносным» решениям. Вроде финансирования ВСУ за счёт Европы или быстрого создания европейской армии. Это выглядит настолько простым и гениальным решением, что «серые мышки» Европы просто не могут его не принять. Что и требуется американскому президенту. Огромные средства, которые будут выделены для закупок техники и вооружения, по большей части утекут американскому ВПК. Европа просто не имеет физической возможности самостоятельно вооружить свою армию в короткие сроки. Но это отработал Трамп-бизнесмен, а что же Трамп-президент? Этот Трамп ведёт Европу к периоду смены правящего класса, к революции, если угодно. Подталкивая европейские правительства к гонке вооружений, американский президент умышленно создаёт в этих странах проблемы с финансами. Вооружение, как и армия вообще, стоят дорого. Значит, европейцам придётся пойти на сокращение социальных программ… Достаточно показательно в этом плане обращение Макрона. Если «осушить» слова французского президента, акцентировать внимание на основных словах, то получится очень простой посыл. «Французы, Франция в опасности! Россия может напасть в любой момент! Мы обязаны резко увеличить расходы на армию или нас не будет. Так что готовьтесь к суровым будням. Правительство не сможет продолжать социальные программы в ближайшее время!». Кстати, меня заинтересовали слова Трампа, сказанные уже после выступления Макрона. Слова о том, что США в принципе поддерживают ввод европейской армии на территорию Украины после прекращения боевых действий. В сотый раз пишу о красоте игры американского президента. Подумайте, что произойдёт, если это случится…. Война не окончена, и вдруг на Украину входит 30-тысячный, больше европейцам просто не собрать, объединённый корпус. Москва много раз говорила о законности такой цели. Недавно я писал о проблеме доверия. Доверится ли кремль Европе в этот раз? Сомнительно. Корпус будет уничтожен! И что тогда, что будет в Европе после потока гробов из Украины? Ровно то, чего и добивается США. «Леваков» во власти просто снесут. Существующая политическая элита уйдёт в небытие. К власти придут лояльные США политики. А в отличие от нас, американцы не стесняются вмешиваться в выборы самым беспардонным способом. Это, как я понимаю, план Б от Трампа. Думаю, для людей, умеющих мыслить, вышенаписанного достаточно для серьёзных размышлений о будущем.