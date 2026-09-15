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Царьград

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Smartway сообщил о росте числа вакансий для командировок на 28%

Smartway сообщил о росте числа вакансий для командировок на 28%

Илья Понукалин из Smartway заявил о значительном росте вакансий для командировок на 28% за три года. Валентина Киося из КМЭПТ отметила, что компании часто требуют сверхурочной работы из-за увеличения издержек и налогового давления.

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