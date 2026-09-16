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Царьград

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Ирина Грекова: ИИ освободит школьников от рутины обучения

Ирина Грекова: ИИ освободит школьников от рутины обучения

Клинический психолог Ирина Грекова рассказала о будущих перспективах ИИ в образовании. Он может взять на себя механическую работу школьников, однако критическое мышление и эмоциональные навыки останутся за человеком.

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