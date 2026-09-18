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Газета.ру

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Дугин: Зеленский найдет предлог для отмены выборов президента Украины

Дугин: Зеленский найдет предлог для отмены выборов президента Украины

Выборы на Украине не состоятся, пока Владимир Зеленский остается у власти. Об этом заявил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в разговоре с РИА Новости.

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