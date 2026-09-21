Ajax против шума и вибрации: британский разведчик доходит до армии

Британская армия планирует получить большое количество боевых разведывательных машин типа Ajax. В основе этой БРМ лежит несколько любопытных идей, которые должны улучшить боевые и рабочие характеристики.
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