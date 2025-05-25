Раис Татарстана встретился с аграриями Кайбицкого района

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Кайбицкий район. Вместе с вице-премьером - министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Зяббаровым Раис республики ознакомился с текущей ситуацией на полях.
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