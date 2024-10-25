Экс-директор ОТВ и «Областной газеты» стал фигурантом уголовного дела

В Свердловской области возбуждено уголовное дело против одного из известных медиаменеджеров региона. Бывший генеральный директор телеканала ОТВ и «Областной газеты» Антон Стуликов оказался под следствием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии