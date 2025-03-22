Последнее обновление Windows 10 вызвало «море» проблем и замедление работы ПК Ма...

Последнее обновление Windows 10 вызвало «море» проблем и замедление работы ПКМартовское обновление для Windows 10 сборки KB5053606, которое должно было улучшить безопасность системы, вызвало волну недовольства среди пользователей.
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