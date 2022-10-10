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Отмену Кыргызстаном учений ОДКБ объяснили

Отмену Кыргызстаном учений ОДКБ объяснили

Политолог Суздальцев объяснил отмену Кыргызстаном учений ОДКБ конфликтом с Таджикистаном Власти Кыргызстана отменили учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022» из-за претензий к военному блоку.

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