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Царьград

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Болсонару благодарит Трампа за меры против вмешательства USAID в Бразилии

Болсонару благодарит Трампа за меры против вмешательства USAID в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выразил благодарность Дональду Трампу за действия против вмешательства USAID и призвал к международной поддержке для борьбы с предполагаемой диктатурой в стране, в то время как Бразильская полиция предъявила ему обвинения.

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