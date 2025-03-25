Болсонару благодарит Трампа за меры против вмешательства USAID в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару выразил благодарность Дональду Трампу за действия против вмешательства USAID и призвал к международной поддержке для борьбы с предполагаемой диктатурой в стране, в то время как Бразильская полиция предъявила ему обвинения.