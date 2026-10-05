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Рыбак из Иркутской области чудом выжил после нападения медведя

Рыбак из Иркутской области чудом выжил после нападения медведя

www.globallookpress.com/Cory Cravatta/Keystone Press Agency Медведь чуть не задрал жителя Иркутской области, который отправился на рыбалку с другими мужчинами.

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