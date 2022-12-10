Как наносить полиуретановый лак

Напольные покрытия нуждаются в дополнительной защите. И если раньше для обработки использовались средства на основе вредных химических компонентов, то сегодня все чаще применяют полиуретановые лаки.
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