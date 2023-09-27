Серхио Перес рассказал о проблемах в семье из-за неудач в Формуле 1

Getty Images / Red Bull Content PoolВ 2023 году Серхио Перес одержал несколько побед, но в целом на фоне своего напарника по Red Bull мексиканец выглядит невыразительно и подвергается критике со всех сторон.
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