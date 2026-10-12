Как отличить продувание, промерзание и запотевание окна и что с этим делать

Холодное время года часто обнажает скрытые проблемы с окнами, которые летом просто не замечаешь. Ты подходишь к подоконнику, проводишь рукой по стеклу и чувствуешь ледяную поверхность, видишь капли воды или ощущаешь сквозняк.