Захарова: только Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокусе»

Светлана Позднякова

До сих пор не могу понять.Как могли выбрать в Украине какого то занюханного актеришку в Президенты своей страны?????Да ещё и из России,которую они люто не навидят????Каааак??😳ну вот как???В моем уме до сих пор эта ситуация не укладывается!!!Ну не могут же быть все 80%,или сколько там за него проголосовали быть настолько тупыми??Или все таки все они безумные???Чего тогда ждать то?Перепахать всю Окраину,да и дело с концом!!🤦🏻‍♀️🤷‍♀️🇷🇺