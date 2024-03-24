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Захарова: только Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокусе»

Захарова: только Зеленскому «хватило ума» обвинить Россию в теракте в «Крокусе»

Только президенту Украины Владимиру Зеленскому «хватило ума» обвинить Российскую Федерацию в террористическом акте, который произошел некоторое время назад в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
КАК ЖЕ ОМЕРЗИТЕЛЕН ЭТОТ ШУТ ПАСКУДНЫЙ ЗЕЛЯБОБИК,,,,ОХРЕНЕТЬ КАК.
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8 час.
Vera Curtis
ублюдок Украины
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2 час.
Светлана Позднякова
До сих пор не могу понять.Как могли выбрать в Украине какого то занюханного актеришку в Президенты своей страны?????Да ещё и из России,которую они люто не навидят????Каааак??😳ну вот как???В моем уме до сих пор эта ситуация не укладывается!!!Ну не могут же быть все 80%,или сколько там за него проголосовали быть настолько тупыми??Или все таки все они безумные???Чего тогда ждать то?Перепахать всю Окраину,да и дело с концом!!🤦🏻‍♀️🤷‍♀️🇷🇺
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1 час.

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