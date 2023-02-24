Неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры в Кишиневе

Неизвестные облили красной краской здание Российского научно-культурного центра в Кишиневе, сообщил РИА Новости в пятницу источник в представительстве Россотрудничества.
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