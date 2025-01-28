На грузовом судне в Красном море произошел взрыв

На контейнеровозе ASL Bauhinia под флагом Гонконга в Красном море произошел взрыв, об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на компанию по обеспечению морской безопасности Diaplous Group.
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